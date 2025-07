Catania, ruba una carta di credito e paga il conto al ristorante

Ha rubato una carta di credito per pagare il conto al ristorante. L’episodio è avvenuto a Catania e ha visto protagonista un 41enne che, alla fine, è stato denunciato per il reato di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento. Tutto è iniziato con una denuncia arrivata ai carabinieri per il furto di una carta bancomat sporta dall’impiegata di una pizzeria della zona di villa Pacini. La donna ha subito riferito ai militari di avere ricevuto, in mattinata, alcune notifiche sul suo cellulare di pagamenti con la sua carta di credito, per acquisti – da lei non effettuati – all’interno di un altro ristorante sempre a Catania. Solo a quel punto, la donna avrebbe controllato all’interno del portafogli e notato che mancava la carta di pagamento.

Bloccata la carta di credito, sono iniziate le indagini. La donna ha anche raccontato ai carabinieri che la sera precedente, durante le pulizie del locale dove lavora, aveva visto un uomo che, dopo essersi aggirato nella zona dello scaffale dove lei aveva posato la borsa, si era allontanato. Sulla base delle dichiarazioni della vittima, gli investigatori hanno esaminato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, non solo del locale dove la donna è impiegata, ma anche quella del ristorante di via Garibaldi dove la carta era stata adoperata per i pagamenti illeciti. Dai video registrati, i militari hanno riconosciuto l’uomo, identificandolo per un 41enne pregiudicato di origini straniere. Il 41enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento.