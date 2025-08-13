Tentato omicidio tra pregiudicati a Rosolini, nel Siracusano

Un uomo gambizzato ieri a colpi di pistola e un arresto oggi. Sono state le movimentate 24 ore nel Comune di Rosolini, nel Siracusano, dove i carabinieri di Noto hanno arrestato un 43enne, con precedenti per reati contro la persona, per il tentato omicidio di ieri pomeriggio in via Delle Mimose, quartiere di case popolari. L’uomo si trova adesso nel carcere di Cavadonna, a Siracusa. È accusato di aver sparato lui, ieri poco prima delle 15, a un cittadino extracomunitario, che ha chiamato i soccorsi raccontando di essere stato ferito da una persona a lui nota. La vittima, un 41enne con precedenti per droga e reati contro la persona, si trovava in casa, quando ha ricevuto diversi colpi di pistola alle gambe.

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Avola, non è in pericolo di vita. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dei fatti e il motivo alla base del gesto, probabilmente riconducili a dei dissidi personali. In casa della vittima sono stati trovati 4 bossoli e 4 ogive calibro 9, ma non l’arma utilizzata.