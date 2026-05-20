Foto di procura di Catania

Corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata: sono i reati contestati dalla procura di Catania a una coppia di conviventi, un uomo di 46 anni e una donna di 30, arrestati dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari. L’inchiesta è stata avviata dopo la segnalazione dell’istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di polizia di Acireale. La vittima è stata subito allontana dal nucleo familiare e affidata a una struttura protetta.