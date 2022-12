Rosolini, spaccio di droga tra le mura di casa. In manette 50enne. Recuperati quasi seimila euro

I carabinieri di Noto sono intervenuti all’interno di un’abitazione di Rosolini in cui era attivo uno spaccio di sostanze stupefacenti. Una donna di 50 anni all’arrivo dei militari ha provato a disfarsi dello stupefacente che teneva sul tavolo della cucina e in altre parti dell’abitazione, senza particolari cautele, ma è stata prontamente bloccata e gran parte della droga è stata recuperata.

La 50enne ha tentato anche di disperdere la droga nel wc, tra l’altro, allacciato abusivamente alla condotta fognaria comunale, ma il personale , dotato di escavatore, ha permesso di individuare l’allaccio e di rinvenire oltre 20 grammi di cocaina all’interno di un sacchetto in plastica.

La successiva perquisizione all’interno dell’abitazione ha consentito di recuperare ulteriori 10 grammi di marijuana e alcuni grammi di hashish, divisi in dosi e pronti per lo spaccio, oltre a 5.500 euro, ritenuti provento dello spaccio, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La donna è stata arrestata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria aretusea.