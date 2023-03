Rosolini, un 23enne perseguitava l’ex fidanzata. Scattano i domiciliari con braccialetto elettronico

I carabinieri della stazione di Rosolini hanno arrestato un uomo di 23 anni in esecuzione di

un’ordinanza di misura cautelare emessa dal tribunale di Siracusa per atti persecutori.

L’uomo, non accettando la fine della relazione sentimentale con l’ex fidanzata, avrebbe posto in

essere atteggiamenti persecutori in danno della vittima, recandosi più volte presso l’abitazione

della ragazza e minacciandola tramite messaggi recapitati anche al padre della giovane donna.

I fatti sono stati denunciati ai carabinieri e per l’uomo adesso è scattata la misura cautelare degli

arresti domiciliari con braccialetto elettronico.