Una discarica abusiva da poco bonificata, che rischiava di tornare nel degrado. È il caso di via Calliope, nei pressi del cimitero di Catania, dove la polizia municipale etnea ha predisposto un servizio di pattugliamento notturno. Durante il quale, gli agenti della sezione ambientale hanno notato una densa nube di fumo proveniente da una zona non illuminata. Lì un uomo di 38 anni – B. G. le iniziali – stava bruciando rifiuti di vario tipo. Scoperto e identificato, è stato denunciato. Una posizione aggravata dal successivo controllo delle telecamere di sorveglianza della zona, le quali hanno ripreso lo stesso uomo applicare altri roghi nei giorni precedenti. Nello specifico, il 38enne avrebbe bruciato la gomma dei rifiuti per recuperarne l’anima in rame, da rivendere nel mercato nero.