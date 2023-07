Palermo, rogo in un magazzino in centro storico. Sul posto vigili del fuoco e diverse ambulanze

Un incendio si è sviluppato questa sera a Palermo, in pieno centro storico. Per cause ancora da accertare, in corso Vittorio Emanuele è scaturito un rogo in un magazzino in vicolo Trugliari. Sul posto i vigili del fuoco con ampio spiegamento di mezzi, tra cui due autopompe, per le operazioni di spegnimento. Nella zona dell’incendio, inevitabilmente particolarmente trafficata dai turisti, nonché area pedonale, presenti anche due ambulanze. I sanitari del 118 hanno dovuto soccorrere una signora. Il perimetro tra piazza Bologni e la Cattedrale è stato in parte transennato per motivi di sicurezza.