Rogo all’interno di un’abitazione a Paternò. Salvi gli occupanti. Sul posto pompieri e carabinieri

Incendio a Paternò, lungo via Bolzano. A prendere fuoco alcune stanze di un’abitazione su più livelli. Non è ancora chiara l’origine del rogo. La famiglia che si trovava all’interno è riuscita a mettersi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco di Catania nord, Paternò e un’ambulanza della Misericordia. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.