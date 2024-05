Ritrovata la ragazza 17enne che era scomparsa da Taormina

Foto di Rangoni Gianluca su Pixabay

È stata ritrovata nella notte, nella zona di Giarre (in provincia di Catania), la17enne che era scomparsa dalla frazione di Trappitello a Taormina, in provincia di Messina. Era stata la madre a presentare una denuncia ai carabinieri per la ragazza: uscita di casa la sera del 2 maggio a piedi insieme al cane, di lei si era persa ogni traccia.

Dopo la denuncia dell’allontanamento volontario, la prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, a cui hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Taormina e dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia specializzati nella perlustrazione nelle aree boschive e rurali, la polizia, i vigili del fuoco con unità cinofile molecolari, droni e altre strumentazioni tecniche e anche i volontari e le associazioni di protezione civile con unità cinofile. Tutta l’area di Trappitello e delle zone rurali circostanti il centro abitato è stata setacciata e le ricerche si sono anche estese ai territori vicini.

Nel corso delle ricerche, anche con l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, si è riusciti a risalire al luogo dove poteva essere la giovane che è stata ritrovata in una casa di

campagna nella zona di Giarre. La ragazza sta bene e la sua scomparsa non è stata dovuta ad alcun incidente. Stando a quanto ricostruito, lei stessa si sarebbe allontanata volontariamente dalla sua abitazione e, nel periodo di assenza, è rimasta quella dimora, senza dare alcuna notizia ai familiari.