Ritrovata la minore fuggita da una comunità del Siracusano

Foto di polizia

È stata ritrovata nelle scorse ore la ragazza di 15 anni che da giorni risultava scomparsa dopo essersi allontanata da una comunità del Siracusano. La minorenne è stata rintracciata dagli agenti del commissariato di polizia di Augusta in una zona di campagna nel territorio di Carlentini. Secondo le prime informazioni, la ragazza sarebbe stata trovata in buone condizioni di salute. Dopo il ritrovamento sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto durante le ore di allontanamento.

Restano aperte le indagini per chiarire se vi siano eventuali responsabilità da parte di persone che potrebbero aver dato ospitalità alla minorenne nel periodo della sua scomparsa. Su questo fronte gli investigatori mantengono il massimo riserbo e, al momento, non vengono forniti ulteriori dettagli.

La scomparsa della quindicenne aveva fatto scattare un’imponente macchina delle ricerche, coordinata dalla questura di Siracusa con il supporto dei vigili del fuoco e delle unità specializzate. Le operazioni si erano concentrate nell’area compresa tra Augusta e Brucoli, dove il telefono cellulare della ragazza aveva agganciato per l’ultima volta la rete. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera vicenda e accertare eventuali responsabilità.