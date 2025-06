Opera di Rita Lo Cascio

Forte e delicata, al tempo stesso. È la poetica di Rita Lo Cascio, artista presente con la sua mostra Orizzonti, inaugurata oggi al nuovo NiRò Poeta Coffee Lab di Palermo. La creazione di atmosfere di colore e luce rendono unica e riconoscibile l’arte di Lo Cascio, i suoi spazi di colore materico sembrano dare la suggestione di un orizzonte caldo e sereno, pieno di vita e e di emozioni vibranti. Nella sua arte, l’orizzonte che dà il titolo alla mostra non è una linea di separazione tra cielo e terra, non è un limite, ma piuttosto un’apertura, un respiro: simboleggia la capacità di reinventarsi e di affrontare nuove possibilità.

Un orizzonte interiore, uno spazio di riflessione e crescita, ma anche un invito a guardare oltre, non solo in senso fisico: ci si trova nello spazio del metaforico, a esplorare le proprie emozioni e a trovare nuove prospettive di vita. In questo senso l’orizzonte, da statico e limitante, si fa dinamico punto di fuga e di arrivo, simbolo di trasformazione, libertà, speranza e infinite possibilità che si aprono a chi ha il coraggio di guardare oltre.

E, sebbene quello dell’orizzonte sia un concetto universale, nell’opera di Lo Cascio è profondamente intriso della sicilianità dell’artista, attraverso i colori della nostra terra: il sole e il mare si fondono, creando un’atmosfera che lega l’osservatore a un luogo specifico, ma allo stesso tempo lo proietta verso una dimensione universale. L’orizzonte siciliano diventa così un simbolo di radici che non imprigionano, ma che sono la base per spiccare il volo verso nuovi traguardi, mantenendo viva la propria identità.