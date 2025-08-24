Ristorante abusivo con sala giochi alla Playa di Catania: 20mila euro di multa al gestore

Un bar-pizzeria della Playa di Catania gestito senza autorizzazioni. È quanto hanno scoperto gli agenti della questura nel corso di un controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni delle licenze degli esercizi commerciali e il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative, a garanzia della legalità e a tutela dell’incolumità degli avventori. Fin dalle prime fasi degli accertamenti nel bar-pizzeria all’interno di un villaggio residenziale nella zona della Playa, i poliziotti hanno riscontrato molteplici anomalie considerato che l’attività commerciale era in funzione come bar, ristorante, panineria, pizzeria e persino sala giochi, in modo del tutto abusivo.

Per le gravi irregolarità amministrative, sono scattate nei confronti del gestore le sanzioni previste dalla normativa vigente. Nello specifico, è stata contestata la mancanza di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande con sanzione di 5000 euro, l’assenza di autorizzazione sanitaria con l’applicazione di una sanzione di 3000 euro. Un’ulteriore sanzione di 1000 euro è stata contestata per la mancanza di licenza per sala pubblica da gioco ed è stata rilevata anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Durante i controlli, i poliziotti hanno notato un apparecchio elettronico da gioco installato senza autorizzazione che è stato sequestrato. Per questa ragione, il titolare è stato sanzionato per 10mila euro ed è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per la mancanza della tabella dei giochi proibiti.