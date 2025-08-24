Ristorante abusivo con sala giochi alla Playa di Catania: 20mila euro di multa al gestore

24/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un bar-pizzeria della Playa di Catania gestito senza autorizzazioni. È quanto hanno scoperto gli agenti della questura nel corso di un controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni delle licenze degli esercizi commerciali e il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative, a garanzia della legalità e a tutela dell’incolumità degli avventori. Fin dalle prime fasi degli accertamenti nel bar-pizzeria all’interno di un villaggio residenziale nella zona della Playa, i poliziotti hanno riscontrato molteplici anomalie considerato che l’attività commerciale era in funzione come bar, ristorante, panineria, pizzeria e persino sala giochi, in modo del tutto abusivo.

Per le gravi irregolarità amministrative, sono scattate nei confronti del gestore le sanzioni previste dalla normativa vigente. Nello specifico, è stata contestata la mancanza di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande con sanzione di 5000 euro, l’assenza di autorizzazione sanitaria con l’applicazione di una sanzione di 3000 euro. Un’ulteriore sanzione di 1000 euro è stata contestata per la mancanza di licenza per sala pubblica da gioco ed è stata rilevata anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Durante i controlli, i poliziotti hanno notato un apparecchio elettronico da gioco installato senza autorizzazione che è stato sequestrato. Per questa ragione, il titolare è stato sanzionato per 10mila euro ed è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per la mancanza della tabella dei giochi proibiti

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
Leggi la notizia

Un bar-pizzeria della Playa di Catania gestito senza autorizzazioni. È quanto hanno scoperto gli agenti della questura nel corso di un controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni delle licenze degli esercizi commerciali e il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative, a garanzia della legalità e a tutela dell’incolumità degli avventori. Fin dalle prime fasi degli […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]