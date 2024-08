Rissa alla Vucciria, coinvolti 20 giovani. Indagini da parte delle forze dell’ordine

Foto di Pmk58

Una rissa con circa 20 giovani coinvolti. È quella andata in scena la notte scorsa alla Vucciria, a Palermo. Il fatto è avvenuto in piazza Caracciolo. Decisivo l’intervento delle forze dell’ordine impegnate nei servizi straordinari di controllo collegati al protocollo di sicurezza Alto impatto. Sono in corso riscontri e accertamenti per chiarire la dinamica degli avvenimenti e per risalire alle identità dei partecipanti.