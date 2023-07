Biancavilla, da una battuta alla rissa in panineria. Daspo per i 15 denunciati

Calci, pugni e lanci di sgabelli davanti a una nota panineria di Biancavilla, in provincia di Catania. Per la rissa avvenuta a maggio, quindici giovani, tra cui un minorenne, erano già stati denunciati. Adesso per loro è arrivato anche l’avviso orale da parte del questore. Dodici di loro sono stati anche raggiunti dal provvedimento del divieto di accesso agli esercizi pubblici, due dei quali aggravati, con l’obbligo di firma nella stazione Carabinieri di Biancavilla nel fine settimana durante le ore della movida. Tutto nasce dalla rissa avvenuta tra due gruppi (italiani da una parte e albanesi dall’altra) a causa di una frase pronunciata e capita male. Una battuta di un biancavillese rivolta a uno degli albanesi che, non avendo compreso l’ironia della frase, ha pensato si trattasse di un’offesa.

A quel punto, i due hanno cominciato a spintonarsi inducendo tutti gli altri a intervenire. I due gruppi, composti da 14 maggiorenni e un minorenne, si sono affrontati con calci, pugni e lanci degli sgabelli all’esterno dell’attività commerciale che si trova in una delle vie principali della cittadina. Solo l’intervento dei carabinieri ha permesso di sedare la rissa. Solo uno dei partecipanti è poi andato al Pronto soccorso per un trauma al ginocchio, con prognosi di dieci giorni. L’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona ha consentito ai militari di ricostruire nel dettaglio i fatti e appurare l’origine della rissa. Allo stesso modo, sono stati anche identificate tutte le persone coinvolte. Adesso, oltre a essere state denunciate, sono state sottoposte al provvedimento del questore di divieto di accedere a luoghi pubblici – Daspo urbano – proprio alla stessa panineria.