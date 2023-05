Biancavilla: rissa tra 15 ragazzi per una battuta su un panino

Calci, pugni e lanci di sgabelli davanti a una nota panineria di Biancavilla, in provincia di Catania. Quindici giovani, tra cui un minorenne, sono stati denunciati per la rissa. Due gruppi – da una parte ragazzi italiani e dall’altra albanesi – si sono scontrati in modo violento per una incomprensione linguistica. L’episodio è avvenuto durante la serata di domenica quando i due gruppi hanno cominciato a litigare per una battuta di un cittadino di Biancavilla rivolta a un giovane albanese che, non avendo compreso l’ironia della frase, ha pensato che il ragazzo volesse offenderlo. Così i due hanno cominciato a spintonarsi e tutti gli altri sono intervenuti in difesa dei propri amici. Per sedare la rissa sono intervenuti i carabinieri di Biancavilla che hanno anche identificato i presenti.

Per uno dei ragazzi sono state necessarie le cure del Pronto soccorso per un trauma a un ginocchio. I medici gli hanno dato una prognosi di dieci giorni. L’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona ha consentito ai militari di ricostruire l’origine e la dinamica della rissa e anche di indentificare tutti i partecipanti: alcuni in passato erano già stati denunciati per lo stesso reato

e sottoposti al provvedimento del questore di divieto di accedere a luoghi pubblici, nello specifico, proprio alla stessa panineria. Tutti i protagonisti della rissa aggravata sono stati denunciati, compreso il ragazzo minorenne.