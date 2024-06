Palermo: rissa a colpi di spranghe e bottiglie

Una maxirissa la scorsa notte in via Dante a Palermo. Secondo quanto è stato ricostruito finora, la violenta lite sarebbe scoppiata tra alcuni cittadini originari dello Sri Lanka. Pugni, calci e colpi di spranghe e bottiglie. Quando sono arrivati ​​i carabinieri hanno trovato a terra una persona di 30 anni con gravi ferite alla testa e al corpo.

È stato trasportato dagli operatori sanitari del 118 all’ospedale Cervello di Palermo. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire a quanti hanno preso parte alla rissa. Non è chiaro quale sia stata la causa che ha scatenato la lite. Sono in corso le indagini.