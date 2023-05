Buccheri, rissa tra due famiglie davanti a una struttura ricettiva

Una lite tra due famiglie davanti a una struttura ricreativa a Buccheri, in provincia di Siracusa. Un diverbio che, in poco tempo, si è trasformato in una rissa che ha coinvolto undici persone (nove uomini e due donne) di comitive provenienti da Siracusa e da Catania. L’episodio è avvenuto durante la giornata dell’1 maggio e i carabinieri di Buccheri e di Palazzolo Acreide stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta. Stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, la rissa sarebbe avvenuta anche davanti a dei bambini. Intanto, gli inquirenti stanno analizzando le immagini di un sistema di sorveglianza presente nella zona e stanno raccogliendo le testimonianze di alcuni dei presenti.