Rissa davanti a una panineria a Carini: sette giovani denunciati

Una rissa davanti a una panineria a Capaci (in provincia di Palermo) in via Papa Giovanni XXIII. Alcuni giovani si sarebbero aggrediti e picchiati per strada per una lite iniziata per futili motivi. Sul posto, la scorsa notte sono intervenuti i carabinieri. I giovani protagonisti della rissa, però, all’arrivo dei militari sul posto, erano già riusciti a fuggire. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi delle telecamere di videosorveglianza della zona di via Papa Giovanni XXIII per risalire agli autori.

E, così, sono sette le persone identificate e denunciate per la rissa della scorsa notte. Dopo le prime indagini, infatti, i militari sono riusciti a risalire ai protagonisti dell’episodio di violenza anche grazie alle diverse segnalazioni che sono arrivate al numero unico per le emergenze (112). Nel corso della notte, davanti alla panineria, sono intervenute anche due volanti della polizia e gli operatori sanitari del 118.