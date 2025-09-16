Nomine in Sicilia, tra consorzi, Iacp ed enti parco: il risiko delle poltrone tra ex deputati e candidati trombati

Le danze nel risiko delle spartizioni delle poltrone si è aperto con la nomina – in quota autonomisti – dell’ex deputato regionale 29enne Luigi Genovese all’Azienda siciliana trasporti. Non eletto alle ultime regionali, Genovese nel 2017 centrò il seggio all’Ars con Forza Italia e il fondamentale sostegno del padre Francantonio, ex sindaco di Messina ed ex deputato regionale e nazionale, poi condannato per l’inchiesta sui corsi della formazione. Dopo l’azienda trasporti però le nomine non sono terminate e la giunta regionale guidata da Renato Schifani ha indicato i presidenti che siederanno alle guida di consorzi universitari, parchi regionali e istituti autonomi case popolari. Anche in questo caso si è pescato nella politica e nel sottobosco della stessa, tra ex deputati, ex sottosegretari, sindaci e diversi candidati non eletti alle ultime elezioni regionali ed europee.

Per quanto riguarda il mondo accademico, a guidare il Consorzio universitario Empedocle sarà Antonio Nenè Mangiacavallo, già parlamentare alla Camera con Rinnovamento Italiano tra il 1996 e il 2001 e sottosegretario alla Sanità nei governi D’Alema, oltre che ai Lavori pubblici con Amato. Nel 2015 aveva tentato, senza successo, la corsa a sindaco di Ribera. Al vertice del Consorzio universitario Mediterraneo orientale di Noto (Cumo) è stato nominato Corrado Bonfanti, ex sindaco della città per due mandati e oggi coordinatore provinciale di Forza Italia, con cui si era candidato all’Ars nel 2022 senza riuscire a essere eletto. A Ragusa la guida del consorzio universitario è stata affidata a Domenico Mimmo Arezzo, già primo cittadino dal 1998 al 2003 ed ex esponente di Alleanza Nazionale, con esperienze anche in consiglio provinciale. A Caltanissetta, invece, la presidenza va a Gianluca Tumminelli, nomina accolta con entusiasmo dalla Lega provinciale guidata da Leonardo Burgio.

Sul fronte degli Iacp (Istituti autonomi case popolari), Agrigento sarà guidata da Pietro Medici, mentre a Caltanissetta è stato scelto Calogero Valenza e a Enna Francesco Occhipinti. A Messina approda Giuseppe Picciolo, due volte deputato regionale, prima col Pd e poi con il Partito dei siciliani di Raffaele Lombardo, candidato senza successo con Forza Italia alle ultime regionali. A Palermo, invece, lo Iacp passa nelle mani di Francesco Riggio, ex deputato regionale con il Pd che aveva fatto il suo ingresso all’Ars grazie alla rinuncia di Davide Faraone, salvo poi essere sospeso per delle vicende giudiziarie. In quota Fratelli d’Italia arrivano Giovanni Moscato a Ragusa, già sindaco e oggi coordinatore provinciale del partito, e Alessia Scorpo a Siracusa, imprenditrice di Floridia e candidata alle ultime europee. A Trapani torna Vincenzo Scontrino, mentre ad Acireale è stato nominato Nino Garozzo, ex sindaco della città e già deputato regionale di Forza Italia, la cui nomina ha raccolto il plauso dell’ex assessore regionale Luca Sammartino.

La partita delle presidenze riguarda anche gli enti parco. Agli autonomisti è andata la guida del Parco fluviale dell’Alcantara, affidata al veterinario Carmelo Calabrò, 70 anni, con una lunga carriera amministrativa alle spalle, in particolare a Graniti, e una candidatura alle regionali del 2012 con Grande Sud di Gianfranco Miccichè. Forza Italia si è assicurata il Parco dei Nebrodi, con la riconferma di Domenico Barbuzza, oggi assessore a Sant’Agata di Militello. Il Parco delle Madonie passa invece a Giuseppe Ferrarello, sindaco di Gangi, mentre il Parco dell’Etna vede la nomina di Massimiliano Giammusso, primo cittadino di Gravina di Catania ed esponente di Fratelli d’Italia, candidato alle ultime europee.