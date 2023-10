«Rischio di caduta massi»: chiusa la strada che porta a Scopello e alla riserva dello Zingaro

Disposta in via del tutto provvisoria la chiusura della strada che porta alla tonnara di Scopello e alla riserva dello Zingaro. La motivazione è da ricondurre al «rischio di caduta massi in corrispondenza della doppia curva», fa sapere il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto. Nonostante siano già stati rimossi i detriti presenti sul manto stradale, bisogna ancora mantenere la guardia alta. Infatti, i vigili del fuoco di Alcamo, a seguito del sopralluogo effettuato, evidenzierebbero che persiste il rischio di caduta dei massi. Previsto un intervento di messa in sicurezza prima del ripristino dell’arteria stradale.