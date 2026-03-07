Riprende la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina

07/03/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Riprende la circolazione ferroviaria fra Messina e Taormina, sulla linea Bicocca-Messina, interrotta a causa degli ingenti danni causati dal ciclone Harry.

Sono stati ultimati ieri gli interventi da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), che hanno permesso di ripristinare la funzionalità della linea, consentendo, da oggi, la ripresa del servizio commerciale fra le stazioni di Messina e Taormina-Giardini, assicurando il passaggio del treno InterCity Notte 1955 partito da Roma ieri sera alle ore 20.16 e diretto a Siracusa e l’intera offerta commerciale del traffico regionale a partire dal treno regionale 21681 Messina-Giampilieri delle ore 6.02. Riprende anche il traffico merci nello scalo di Catania Bicocca che era stato sospeso in questo periodo.  

Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana

Gli interventi di RFI sono stati concentrati al ripristino di intere porzioni di rilevato ferroviario totalmente asportate durante l’evento meteo eccezionale. I punti maggiormente colpiti sono stati nei pressi della Stazione di Taormina, fra Taormina e Letojanni e tra Letojanni e Sant’Alessio, nonché tra Ali Terme e Scaletta, dove sono stati effettuati interventi di ricostruzione totale del corpo del rilevato.

RFI ha attivato, dall’inizio dell’emergenza, fino a 8 squadre per il ripristino della sede ferroviaria, per un totale di circa 60 maestranze che hanno operato giorno e notte, su più fronti di cantiere, anche con mezzi bimodali, ossia capaci di muoversi sia su gomma che su rotaia. Hanno inoltre operato altre squadre per il ripristino dei pali della trazione elettrica e per i ripristini dei cavi e delle canalizzazioni, per un totale di circa 20 maestranze coinvolte. Effettuati anche interventi per liberare i circa 32 chilometri di linea ferroviaria da detriti di varia natura trasportati dal moto ondoso sui binari e nelle stazioni.

Nei prossimi mesi si procederà con ulteriori interventi per la rifioritura delle scogliere radenti esistenti a presidio dell’infrastruttura e danneggiate dall’evento, attività che non avranno ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

