Riposto, capannone usato per smontaggio auto, terreno come discarica abusiva: due denunciati

Un terreno nel quale erano state condotte automobili probabilmente frutto di furto. A Riposto (nel Catanese) un 31enne e un 43enne sono stati denunciati dai carabinieri, il primo per ricettazione e per violazioni del codice dell’ambiente, il secondo per abusivismo edilizio.

Già da qualche giorno i militari stavano indagando su una sospetta attività illecita di smontaggio e di ricettazione di auto rubate: il segnale GPS installato su un suv rubato li ha condotti in un terreno di contrada Mandorle, nel territorio del comune etneo. Nella zona era stato notato un insolito via vai di automobili.

Il 31enne – il cui contratto di affitto del terreno era scaduto – non ha saputo spiegare la provenienza del suv né delle parti di automobili smontate presenti nell’area, secondo i carabinieri anch’esse frutto di furto. Nel piazzale sterrato, inoltre, sono state notate delle chiazze più scure, probabilmente liquidi della categoria rifiuti speciali sversati nel terreno.