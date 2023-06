Riposto, ruba televisore da negozio e fugge in monopattino, arrestato

Forza uno degli ingressi di un negozio di elettronica di Riposto, entra e ruba una televisione da 43 pollici per poi fuggire in monopattino. Questa la tecnica adottata da un ladro 29enne che è stato arrestato per furto aggravato da carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giarre.

L’uomo è stato bloccato dall’equipaggio di una gazzella intervenuto dopo avere visto un individuo incappucciato che si allontanava da un negozio di elettronica a bordo di un monopattino. Ciò che ha maggiormente attirato l’attenzione dei militari è stato il fatto che l’uomo avesse con sé un grosso televisore, caricato verticalmente sul mezzo a due ruote. Il furto è stato denunciato dalla proprietaria del negozio che è stata avvertita dell’accaduto dai carabinieri. L’arresto del ladro è stato convalidato dal gip, che ha disposto i domiciliari.