Riposto, lo spaccio di droghe nella casa videosorvegliata: arrestato un 44enne

La casa trasformata in market della droga da un 44enne a Riposto, in provincia di Catania. I carabinieri hanno arrestato l’uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Vari tipi di droga trovati dai militari nell’appartamento al piano terra di una palazzina di via Gaetano de Maio a Riposto.

A insospettire i militari che hanno avviato le indagini, è stato un incessante e insolito via vai di persone nell’edificio, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Dopo una serie di servizi di osservazione, è scattata l’irruzione nell’appartamento individuato quale base dello spaccio. Dentro l’abitazione, i carabinieri hanno trovato il 44enne, in compagnia dei suoi familiari, che aveva addosso un giubbotto pesante. Nelle tasche sono stati trovati 20 grammi di cocaina e 13 grammi di crack, già suddivise in dosi pronte per essere spacciate.

Nell’appartamento è stato recuperato anche vario materiale per il confezionamento e al taglio della droga: bustine in cellophane e bilancini di precisione dentro un armadio della camera da letto e una macchinetta termosigillatrice, nascosta in un mobile della cucina. Un grande schermo, collegato a quattro telecamere installate sotto la grondaia e puntate sugli angoli del palazzo, era poi sistemato nella sala da pranzo. Un monitor dal quale il pusher sarebbe riuscito a monitorare qualsiasi spostamento all’esterno dell’immobile e nell’area circostante. Nel sottotetto del palazzo, i militari hanno trovato 15mila euro – in banconote di vario taglio – nascosti sotto un materasso abbandonato. I soldi, le telecamere e le sostanze stupefacenti sono stati sequestrati. Il 44enne è stato arrestato e portato in carcere.