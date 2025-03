Asp di Catania, le esenzioni ticket per reddito si rinnovano online

Domani 31 marzo scadranno i certificati di esenzione ticket per reddito. Per rendere più efficienti le procedure ed evitare file e attese agli sportelli, dall’Asp di Catania fanno sapere che i cittadini possono rinnovare o richiedere l’esenzione direttamente online, attraverso il portale Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), accessibile al seguente link: Sistema Ts – Esenzioni da reddito. Con la piattaforma digitale, in pochi semplici passaggi, i cittadini possono: presentare un’autocertificazione per la richiesta di esenzione per motivi di reddito; consultare le esenzioni già attive a proprio carico; revocare un’esenzione, se non più necessaria.

L’accesso al servizio online è possibile tramite Spid, carta d’identità elettronica (Cie) o tessera sanitaria (Ts-Cns). Chi non ha la possibilità di accedere alla piattaforma online può inviare la documentazione via e-mail, utilizzando gli indirizzi dedicati ai rispettivi distretti sanitari:

Acireale : esenzionereddito.acireale@aspct.it

: esenzionereddito.acireale@aspct.it Adrano : sceltaerevoca.adrano@aspct.it

: sceltaerevoca.adrano@aspct.it Bronte : esenzionereddito.bronte@aspct.it

: esenzionereddito.bronte@aspct.it Caltagirone : sceltaerevoca.caltag@aspct.it

: sceltaerevoca.caltag@aspct.it Catania : esenzioneredditoE01234ct@aspct.it

: esenzioneredditoE01234ct@aspct.it Giarre : esenzionereddito.giarre@aspct.it

: esenzionereddito.giarre@aspct.it Gravina di Catania : esenzioneticketreddito.distrettogravina@aspct.it

: esenzioneticketreddito.distrettogravina@aspct.it Palagonia : esenzionereddito.palagonia@aspct.it

: esenzionereddito.palagonia@aspct.it Paternò: esenzionereddito.paterno@aspct.it

A livello nazionale le tipologie di esenzione sono quattro: E01 – per età inferiori a 6 anni o superiori a 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro; E02 – disoccupati, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; E03 – titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico; E04 – titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio. Per i pensionati (codice E01) l’esenzione sarà rinnovata automaticamente dal ministero dell’Economia e delle finanze.