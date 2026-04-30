Foto di Marta Silvestre

Palermo, rimprovera un gruppo di ragazzi e viene aggredito a calci e pugni

30/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Rimprovera un gruppo di ragazzi e viene aggredito a Palermo. Secondo quanto è stato ricostruito finora, un 45enne avrebbe rimproverato i giovani che, giocando in una villetta davanti la chiesa di San Tarcisio in via Sebastiano La Franca a Palermo lo hanno colpito con una pallonata. Tanto è bastato per fare scattare l’aggressione da parte del gruppo.

Rimprovera i ragazzi e viene aggredito a Palermo

L’uomo avrebbe detto al gruppo di giovani di fare più attenzione giocando con il pallone. Ma, per tutta risposta, sarebbe stato aggredito con calci e pugni. La vittima ha riportato la frattura del setto nasale. Soccorso prima da alcuni commercianti della zona e poi dal personale sanitario del 118 che, a bordo di una ambulanza, lo ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Sull’aggressione indaga la polizia che raccogliendo indizi ed elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

«Nessuno vede né fa qualcosa»

«Non è possibile che accadano queste cose», è il commento di una residente della zona in cui è avvenuta l’aggressione dopo il rimprovero. «Questi ragazzi che spesso vengono da altre zone bivaccano in queste panchine creando non pochi problemi. Questa villetta era un punto di ritrovo per anziani e residenti animata dalla parrocchia che si trova a pochi metri. Adesso – conclude la signora – è presidiata da questi giovani a tutte le ore. Nessuno vede né fa qualcosa».

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