Rilascio passaporti, nel Catanese un open day straordinario per ridurre i tempi d’attesa

Un open day per ridurre i tempi d’attesa del rilascio dei passaporti. È l’idea della questura di Catania, che ha previsto un servizio straordinario di apertura mattutina degli sportelli per presentare le domande di rilascio senza appuntamento. L’open day, com’è stato ribattezzato, sarà sabato 21 ottobre dalle 8 alle 14 negli uffici di viale Africa, a Catania, e nei commissariati di Acireale, Adrano e Caltagirone. Chi vorrà usufruirne, dovrà presentarsi con la documentazione necessaria più un documento di identità valido e due fototessera adatte ai passaporti. Un’apertura straordinaria necessaria a ridurre i lunghi tempi di attesa sperimentati dai cittadini ormai da oltre un anno: con appuntamenti che arrivano anche sei mesi dopo la richiesta e da prendere singolarmente per ogni componente della famiglia, rendendo impossibili viaggi improvvisi e un calvario il rilascio dei documenti per sé e per eventuali figli.

