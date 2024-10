Rifiuti, a Catania apre il quarto centro comunale di raccolta

Foto di ufficio stampa Comune di Catania

Apre al pubblico oggi, venerdì 25 ottobre, il quarto Centro comunale di raccolta nel territorio di Catania. Il nuovo impianto di via Cairoli, come quello aperto nelle scorse settimane al viale Biagio Pecorino nel quartiere Librino-San Giorgio, rientra in un piano di dislocazione di quattro isole ecologiche in tutto il territorio comunale. Gli altri si trovano al viale Tirreno, a Trappeto Sud, e in via Maria Gianni a Picanello. La realizzazione del nuovo centro di raccolta è avvenuta con i fondi comunitari Pon Metro, con una procedura avviata nel dicembre del 2021 dalla giunta dell’allora sindaco Salvo Pogliese. I passaggi successivi sono stati completati dall’attuale amministrazione. L’isola ecologica di via Cairoli sarà accessibile al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 15.30, domenica e festivi esclusi.