Castelvetrano, l’sos intercettato dalla radiotrasmittente di un bimbo: continuano le ricerche

Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di un uomo di Castelvetrano (in provincia di Trapani) che avrebbe chiesto aiuto tramite una radiotrasmittente. Esito negativo, finora, hanno dato le ricerche tra le campagne di via Montagna, nella zona della diga Delia. Da lì sarebbe partito il messaggio dell’uomo che avrebbe riferito di avere una gamba ferita e di trovarsi a bordo di un’auto finita in un canalone.

Nel corso della notte sono stati utilizzati anche dei droni con visori a infrarossi dei vigili del fuoco e pure un elicottero dell’82esimo centro Sar di Trapani-Birgi (di ritorno da Palermo dove aveva trasferito un ammalato da Pantelleria). Finora, però, non è stata individuata nessuna persona.

Una zona in aperta campagna è stata battuta a piedi dai carabinieri e dai volontari della Protezione civile. Questa mattina, sul posto sono intervenuti anche gli operatori del soccorso alpino. A intercettare la richiesta d’aiuto sarebbe stata una radiotrasmittente con cui giocava un bambino di Castelvetrano a casa. La mamma ha ascoltato e ha avvertito i carabinieri. Al momento, però, non risulterebbe presentata alcuna denuncia di scomparsa.