Foto di Guardia di finanza

La corte d’appello di Caltanissetta, sezione Misure di prevenzione, presieduta da Marco Sabella, ha disposto la revoca della confisca di 100 milioni di euro a Giuseppe Ferdico, noto come il re dei detersivi di Palermo.Il provvedimento è divenuto definitivo, poiché la procura nissena non ha presentato ricorso in Cassazione. Il caso si chiude dopo tredici anni e sei gradi di giudizio. Era stata la stessa corte di Cassazione a rinviare gli atti ai giudici di secondo grado per una nuova valutazione. La decisione di oggi revoca definitivamente la confisca che aveva colpito le attività commerciali, numerose ville, appartamenti, terreni e conti correnti riconducibili all’imprenditore.

Chi è Giuseppe Ferdico

Ferdico, difeso dagli avvocati Roberto Tripoli e Luigi Miceli, era titolare del più grande centro di distribuzione di detersivi in Sicilia occidentale e di una ventina di supermercati. Al momento del sequestro, dava lavoro a oltre 500 dipendenti. L’imprenditore era stato coinvolto in inchieste di mafia, ma assolto in via definitiva dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Con la decisione della corte d’appello che ha revocato la confisca, Ferdico riottiene piena disponibilità del suo patrimonio.