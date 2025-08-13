Foto del Comune di Palermo

Palermo, revocato il divieto di balneazione a Vergine Maria: livelli di alga tossica tornati entro i limiti

13/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Niente più divieto di balneazione a Vergine Maria, quartiere balneare di Palermo. Secondo quanto comunica il Comune, sono rientrati i livelli di alga tossica Ostreopsis ovata riscontrati nei giorni scorsi, che avevano portato a interdire la fruizione del mare nella spiaggia sovrastata da monte Pellegrino. Il sindaco Roberto Lagalla ha così firmato una nuova ordinanza di revoca del divieto di balneazione. «Nelle ore scorse – spiega l’assessore all’Igiene e sanità Fabrizio Ferrandelli – il mio ufficio si è raccordato con l’assessorato regionale all’Ambiente per verificare i livelli di concentrazione di alga tossica, in quanto ritenevo che si trattasse di un fenomeno momentaneo, che si dirada al cambiare delle condizioni climatiche». Così, dopo le nuove analisi effettuate lunedì e il riscontro comunicato dall’Arpa con una nota di ieri, si è deciso di revocare il divieto. «Ho disposto che l’Amat, insieme alla polizia municipale – conclude Ferrandelli – provveda alla rimozione dei cartelli di divieto già apposti».

