Transizione ecologica e digitale: prospettive ed esperienze nell’incontro nazionale della Rete Ecodigital

Foto di Pete Linforth

«Rilanciare un deciso cambio di passo su innovazione tecnologica green, economia circolare, tutela dell’ambiente e contrasto alla crisi climatica, con un focus sulle realtà virtuose siciliane». È l’obiettivo del nuovo incontro nazionale della Rete EcoDigital, previsto a Catania lunedì 15 luglio, alle 16.30, presso il palazzo comunale etneo. Previsti gli interventi di istituzioni, esperti, imprenditori e startupper ecodigital. «Le transizioni ecologica e digitale per la Sicilia sono un’occasione – spiega Alfonso Pecoraro Scanio, storico esponente dei Verdi, già ministro dell’Ambiente, e oggi presidente della fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital – diventando leader nelle rinnovabili e nella gestione delle risorse idriche attraverso l’intelligenza di giovani realtà professionali, universitarie e imprenditoriali di grande valore».

A sostenere lo sviluppo della Rete EcoDigital in Sicilia è la deputata regionale M5s Jose Marano: «Ambiente e digitale sono due temi che camminano di pari passo e già al centro della mia agenda politica da tempo – aggiunge – Dalla tecnologia blockchain all’intelligenza artificiale per prevenire gli incendi, passando per gli incentivi alla mobilità elettrica e ai pannelli fotovoltaici e il disegno di legge in discussione sulle comunità energetiche». Dopo i saluti del sindaco di Catania Enrico Trantino e del presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, a prendere la parola insieme a Pecoraro Scanio e Marano saranno: Barbara Floridia (presidente della commissione di vigilanza Rai); Gaetano Armao (presidente Cts regionale per le autorizzazioni ambientali); Andrea Passanisi (presidente Coldiretti Catania); Manuel Urzì (dealflow manager startup geeks direttivo Ecodigital); Giovanni Magni (fondatore di Crediamoci e presidente della commissione comunale Cultura e politiche giovanili).

A seguire, a prendere la parola saranno esperti e imprenditori per portare le proprie esperienze concrete sul territorio: Annarita D’Urso (managing director Le Village by Credit Agricole Sicilia); Armando Palma (presidente Arcadia Holding); Giorgia D’Allura (docente di Economia e Gestione delle Imprese di UniCt); Adriana Santonocito (ceo di Ohoskin); Diego Lai (ceo di Autentico); Flavio Fazio (ceo di Flazio.com). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale e tramite i media partner TeleAmbiente e Italpress.