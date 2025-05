Resti umani rinvenuti in mare a San Vito Lo Capo: possibile vittima dei flussi migratori

Foto di Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

Una scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque della zona di Bue Marino, in località Makari, lungo la costa trapanese. Alcuni cittadini hanno segnalato la presenza in mare di resti umani, facendo scattare immediatamente l’intervento delle autorità. Sul posto sono giunti icarabinieri e la Guardia costiera, che hanno recuperato i resti: si tratta del tronco e delle gambe di un cadavere in avanzato stato di decomposizione. I frammenti sono stati trasferiti all’obitorio dell’ospedale di Trapani, dove nei prossimi giorni saranno eseguiti gli accertamenti medico-legali per cercare di risalire all’identità della vittima e alle cause della morte.

Al momento, non si esclude l’ipotesi che possa trattarsi di un migrante disperso in mare. Pochi giorni fa, un altro corpo era stato ritrovato in stato avanzato di decomposizione nelle acque antistanti Favignana.