Lampedusa, recuperati in mare sei cadaveri dell’ultimo naufragio

La guardia costiera ha recuperato, e già portato a molo Favarolo di Lampedusa, sei cadaveri in stato di decomposizione. Dovrebbero essere dei profughi vittime del naufragio dello scorso mercoledì in acque libiche. Ventuno, fra cui tre bambini, furono i dispersi, mentre soltanto sette siriani riuscirono a salvarsi. Del recupero dei corpi, che verranno portati nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, è stata già avvisata la procura di Agrigento.

Stando a quanto emerso finora, si tratterebbe dei cadaveri di sei uomini adulti. L’ispezione cadaverica sulle salme, eseguita nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, è stata appena conclusa. Le bare, già nei prossimi giorni, potranno essere imbarcate sul traghetto di linea per giungere a Porto Empedocle. La prefettura di Agrigento è al lavoro, anche se non è escluso che si debba procedere a effettuare alcune autopsie, per cercare posti nei cimiteri per il seppellimento.