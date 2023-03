Monterosso Almo, recuperata una capretta precipitata in un dirupo

Una capretta precipitata in un dirupo è stata recuperata a Monterosso Almo, in provincia di Ragusa, dai vigili del fuoco. A lanciare l’allarme dopo dopo mezzogiorno di ieri è stato l’allevatore di un gregge di pecore e capre. L’ovino è stato tratto in salvo vivo e integro dopo il sopralluogo di una squadra di pompieri che, dopo avere visionato i luoghi, ha richiesto l’intervento del personale specializzato in tecniche speleo-alpinistico-fluviali (Saf). Utilizzando le attrezzature in dotazione, il personale (nove unità con tre mezzi) vincolato alle corde ha raggiunto la capretta che si trovava nella scarpata a circa sei metri dal piano di calpestio. L’animale è stato restituito al legittimo proprietario.