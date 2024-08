Parole oltre. Oltre le parole: a Catania la rassegna con Demetrio Di Grado e Francesca Bonaccorsi

Foto di Dario De Luca

Parole oltre. Oltre le parole. Questo il nome della quarta edizione della rassegna di arte e cultura che la biblioteca comunale Vincenzo Bellini, in via Passo Gravina 19-via Spagnolo 17 (all’altezza del 529 di via Etnea), propone dal 29 al 31 agosto con la co-organizzazione di Comune di Catania e Progettart. Apre il programma di eventi, giovedì 29 agosto alle 17.45, il talk con l’artista Demetrio Di Grado Non sai niente di me, ispirato all’opera concettuale che fa parte dell’ultima personale dello street collagist, dal titolo Non si puniscono gli errori del cuore. L’incontro è un’immersione nel mondo delle fragilità umane, alla ricerca della reciproca comprensione, attraverso un racconto per immagini e momenti di vita vissuta. Dialoga con l’artista Barbara Mileto, responsabile di Progettart e ideatrice della rassegna.

Venerdì 30 agosto alle 17.30 sono previste la presentazione e l’inaugurazione della mostra di sculture Creature di Babirūh, a cura di Francesca Bonaccorsi. A seguire un laboratorio di arti figurative per bambini a cura di Barbara Mileto. L’ingresso agli eventi è libero. Per partecipare al laboratorio è necessaria la prenotazione al numero 3470907421. La mostra rimarrà aperta al pubblico venerdì 30 agosto sino alle 20 e sabato 31 agosto dalle 9 alle 13.