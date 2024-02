Rapine in due negozi a Palermo, la polizia arresta un 42enne

polizia

La polizia ha arrestato, a Palermo, il presunto autore di una rapina e di un tentativo di rapina, entrambi aggravate, compiuti tra l’11 ed il 20 novembre dello scorso anno ai danni di altrettanti esercizi commerciali del centro della città. Gli agenti hanno eseguito nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari. Armato di pistola o coltello, l’autore ha minacciato gli impiegati per farsi consegnare il denaro presente all’interno dei registratori di cassa. Gli investigatori sono risaliti all’indagato grazie al racconto delle vittime e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali.