Due rapine in 20 minuti a Misterbianco: arrestato un 21enne

Armato di coltello sarebbe riuscito a portare a termine un doppio colpo in poco più di un quarto d’ora. Per questo è stato arrestato dai carabinieri, con l’accusa di avere compiuto due rapine a mano armata in sequenza ai danni di due farmacie, un 21enne di Misterbianco, in provincia di Catania.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini da parte dei militari, il giovane – con il volto parzialmente travisato da uno scaldacollo e armato di coltello – avrebbe fatto irruzione all’interno di una farmacia nel quartiere Belsito e, dopo essersi impossessato del registratore di cassa, sarebbe scappato a bordo di uno scooter. Il personale della farmacia ha allertato il numero unico per le emergenze (112), fornendo anche una descrizione dettagliata dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno rintracciato e bloccato il 21enne a qualche centinaio di metri dalla farmacia, mentre tentava di nascondersi tra le auto incolonnate per il traffico.

Fermato, il ragazzo è stato perquisito: così i militari hanno trovato il registratore di cassa e banconote per 500 euro. Solo successivamente i militari hanno ricostruito che, appena quindici minuti prima, il 21enne aveva già messo a segno un altro colpo, riuscendo nello stesso modo a sottrarre altri 500 euro a un’altra farmacia della zona. Dopo l’analisi dei filmati di videosorveglianza di entrambe le attività, il giovane è stato arrestato per entrambe le rapine ed è stato portato nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania a disposizione dell’autorità giudiziaria. La refurtiva è stata restituita ai proprietari.