Foto di Jason Dent

Dalla Sicilia in provincia di Torino (in Piemonte) per rapinare le banche, dopo avere fatto minuziosi sopralluoghi per preparare i colpi. È l’accusa rivolta ai cinque componenti di quella che è stata soprannominata la banda di Palermo che sono stati arrestati nel capoluogo siciliano. I militari hanno dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare in carcere per cinque italiani di un 30enne, due 48enni, un 49enne e 50enne, sospettati di avere commesso, tra i mesi di febbraio e marzo del 2024, due rapine ai danni di filiali bancarie a Osasio e Moncalieri, con un bottino complessivo di oltre 110mila euro in contanti.

Per risalire alla banda sono stati analizzati i filmati di videosorveglianza delle banche e dei Comuni. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che i cinque a avrebbero viaggiato separati per non destare sospetti e avrebbero soggiornato a Torino. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, gli arrestati avrebbero usato auto rubate con targhe contraffatte e, dopo le rapine, si sarebbero fermati a Torino giusto il tempo di spartirsi il bottino – che, peraltro. è stato per la maggior parte recuperato dagli investigatori – e sarebbero tornati in Sicilia a bordo di un’altra auto non riconducibile a nessuno di loro. Quattro sono stati portati al carcere Pagliarelli Lorusso di Palermo; il quinto – uno dei due 48enni – è stato raggiunto dalla misura cautelare nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino dove è già detenuto per altra causa.