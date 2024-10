Messina, tentano di rapinare un supermercato ma vengono bloccati da una dipendente. Arrestato un 37enne

Foto di Alexander Fox | PlaNet Fox

Provano a rubare un registratore di cassa, ma devono fare i conti con un’agguerrita dipendente. È successo a Messina, dove due uomini a volto coperto e con una pistola, dopo essere arrivati a bordo di uno scooter, hanno fatto irruzione in un supermercato in centro, per rapinarlo e poi darsi alla fuga. Uno dei rapinatori, però, dopo essersi impossessato del registratore di cassa, è stato inseguito da una dipendente che lo ha raggiunto e strattonato, fino a riprendere il denaro. Le telecamere di sorveglianza hanno poi fatto il resto, permettendo di identificare – a distanza di quasi un mese dal fatto – uno dei rapinatori, un messinese di 37 anni, che è stato arrestato dalla polizia. Restano in corso le indagini sul complice.