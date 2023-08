Palermo, rapina in una sala slot del centro. In carcere un 22enne

Con il volto travisato e un coltello in mano, un 22enne sarebbe entrato dentro una sala slot del centro storico di Palermo per rapinare un dipendente dell’attività di 52 anni. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe fatto consegnare la somma di 2600 euro. L’episodio sarebbe avvenuto il 28 ottobre del 2022 e oggi i carabinieri hanno eseguito l’ordinanza del tribunale portando il 22enne, già noto alle forze dell’ordine, nel carcere Pagliarelli. Dalle indagini è emerso anche che il ragazzo non avrebbe agito da solo ma insieme ad alcuni complici che sono ancora in fase di identificazione.