Rapina con mazza da baseball a Santa Venerina: due arresti

Due uomini di 29 e 38 anni, entrambi residenti a Santa Venerina, sono stati arrestati dai carabinieri delle stazioni di Santa Venerina e Riposto per rapina aggravata in concorso e detenzione ai fini di spaccio. La vittima, un 47enne, è stata aggredita con una mazza da baseball mentre parcheggiava l’auto in via Mazzini. L’aggressore, per vendetta legata a un vecchio litigio stradale, lo ha colpito al braccio e ha rubato la vettura.

Le urla dell’uomo hanno attirato l’attenzione di un carabiniere fuori servizio, che ha bloccato il complice, trovato in possesso di cocaina e 790 euro in contanti. Il 38enne è stato rintracciato poche ore dopo e arrestato, mentre l’auto rubata è stata recuperata a Zafferana Etnea. La vittima ha riconosciuto l’aggressore, confermando la sua identità anche grazie ai documenti rinvenuti. I due sono stati condotti al carcere di Catania. Per il 38enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.