Anziana aggredita in casa da un 21enne che le ha rubato i gioielli d’oro

Avrebbe approfittato della porta dimenticata socchiusa per entrare in casa di un’anziana e aggredirla per portare via i suoi monili di oro. Per questo gli agenti della polizia hanno arrestato un 21enne accusato del reato di rapina aggravata. L’episodio si è verificato nella serata di sabato scorso a Pedalino, frazione del Comune di Comiso, in provincia di Ragusa. Il giovane, con già numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato rintracciato e bloccato dai poliziotti mentre aveva ancora addosso i gioielli rubati a casa dell’anziana donna. La vittima è stata portata in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria per le cure necessarie: infatti, l’anziana ha riportato lesioni al volto e alle braccia a seguito dell’aggressione subita. Il 21enne è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Ragusa.