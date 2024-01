Catania, rapina al negozio Elisabetta Franchi di via Martino Cilestri. Indagini

Sono entrati in due, intorno alle 19 di sabato scorso. Obiettivo dei malviventi il negozio monomarca Elisabetta Franchi di via Martino Cilestri, a Catania. I rapinatori, secondo quanto verificato da MeridioNews, sarebbero riusciti a portare via una parte dell’incasso, all’incirca mille euro, e qualche borsa del noto brand. I due non avrebbero mostrato nessuna pistola ma avrebbero fatto capire alle commesse che erano armati. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.