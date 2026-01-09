Foto di carabinieri

Rapina in un centro commerciale a Palermo: in tre picchiano titolare di un negozio

09/01/2026

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato due minorenni di 15 e 16 anni e denunciato un 19enne, ritenuti responsabili di rapina in un centro commerciale e lesioni personali aggravate. L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 112 per una persona ferita alla testa all’interno di un centro commerciale di Palermo.

Gli immediati accertamenti, supportati anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito ai militari di ricostruire l’accaduto e identificare i tre giovani, sorpresi mentre si allontanavano dall’esercizio commerciale con della merce non pagata.

Colpito il titolare, ferito anche il figlio

Scoperti dal titolare del negozio all’interno del centro commerciale, i ragazzi hanno reagito con violenza, colpendolo alla testa e aggredendo anche il figlio intervenuto per difenderlo. I due minorenni sono stati rintracciati poco dopo nelle rispettive abitazioni e arrestati, mentre il 19enne, risultato irreperibile, è stato denunciato in stato di libertà. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Palermo ha convalidato gli arresti, disponendo per entrambi i minori l’obbligo di permanenza in casa.

