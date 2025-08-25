Rapina in appartamento a Siracusa, arrestato 39enne

Ha fatto irruzione in un appartamento del quartiere Epipoli armato di un tondino di ferro, ha minacciato la padrona di casa e si è impossessato di bancomat, carte di credito e di un telefono cellulare. È finita così, però, con l’arresto da parte della polizia di Stato, la fuga di un 39enne a Siracusa. La donna, spaventata, ha subito chiamato il 113 e in pochi minuti gli agenti sono riusciti a rintracciare il rapinatore, che si aggirava ancora nei pressi dell’abitazione. Bloccato e perquisito, è stato condotto in carcere con l’accusa di rapina.