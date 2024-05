Ramacca, scontro frontale tra due auto: morta una persona

C’è stato un incidente mortale sulla strada statale 417. Uno scontro frontale tra due auto nel territorio di Ramacca, in provincia di Catania, ha provocato la morte di una persona. In un primo momento il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni al chilometro 56, così da permettere l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati il personale dell’Anas e le forze dell’ordine, che hanno gestito il traffico e fatto i rilievi necessari. Ora la viabilità è stata ripristinata.