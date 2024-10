Ragusa, arrestato spacciatore 23enne: in casa 47mila euro in contanti

Hashish, cocaina purissima e decine di migliaia di euro in contanti. Il 10 ottobre a Ragusa un 23enne originario del Gambia è stato arrestato dalla polizia: a casa sua sono stati trovati oltre 60 grammi di hashish, 19 di cocaina in pietra purissima e 47.250 euro in banconote di vario taglio. Il ragazzo – con precedenti per droga e per questo agli arresti domiciliari – avrebbe avviato una «proficua attività di spaccio di sostanze stupefacenti» – dicono le forze dell’ordine – che avrebbe avuto come base operativa la sua abitazione, nel centro storico di Ragusa; questa sarebbe «diventata un vero e proprio market della droga». Nei giorni precedenti all’arresto, le forze hanno notato un via vai sospetto intorno all’abitazione del giovane. In un’occasione hanno fermato e denunciato in stato di libertà un 20enne che usciva proprio dalla casa in questione: addosso aveva cinque dosi di hashish e 90 euro. Ora il 23enne si trova nel carcere di Ragusa.