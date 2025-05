Ragusa: incendio in un capannone alla zona industriale

Un incendio è divampato in un capannone nella zona industriale a Ragusa. Le fiamme, partite dall’esterno, si sono propagate all’interno della struttura per la produzione di tasselli in plastica (fischer). Il rogo ha interessato alcuni scaffali con i materiali confezionati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Modica e di Santa Croce Camerina (nel Ragusano), con le autobotti e altri mezzi. L’intervento dei pompieri, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, ha consentito di bloccare il propagarsi delle fiamme all’interno del capannone industriale e di limitare i danni.