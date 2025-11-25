Ragusa, giro di droga da un milione di euro: 14 arresti

Un’indagine congiunta di polizia di Ragusa e carabinieri di Vittoria, per eseguire 14 arresti tra Vittoria e Comiso per due diverse associazioni a delinquere finalizzate al traffico e spaccio di droga. Dall’acquisizione allo spaccio. In particolare, a rifornire stabilmente i due gruppi sarebbe stato uno degli indagati, un uomo di Gela trasferitosi a Comiso. Con contatti diretti e privilegiati con altri fornitori a Catania e nel resto della Sicilia. Come ricostruito dalle indagini, la droga veniva poi nascosta in un casolare nella campagna di Vittoria, utilizzato come deposito dello stupefacente. Per poi passare allo spaccio: attività per la quale erano già state arrestate sei persone e due denunciate.

In totale, lo smercio di cocaina, hashish e marijuana avrebbe fruttato circa un milione di euro, con migliaia di vendite documentate dagli inquirenti e circa 200 acquirenti identificati. Cifre ingenti, che hanno portato all’accusa per una degli indagati di aver riciclato 100mila euro in contanti. Tra i 14 destinatari delle misure cautelari, uno è al momento irreperibile, mentre tre sono già detenuti in carcere. Gli altri sono stati trasferiti in diverse carceri del distretto.